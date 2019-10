Terremoto oggi - fortissima scossa negli USA - trema la terra nell’Oregon - pericolo tsunami : Attimi di terrore sulla costa nord occidentale degli Stati Unti d’America. Alle 17.02 italiane, sulle coste dell’Oregon erano le 8.02, è stato registrato un fortissimo evento sismico di magnitudo 6.0. Il Terremoto si è verificato in mare a pochi chilometri dalla costa a 10 chilometri di profondità. Il Terremoto è stato avvertito in tutto l’Oregon. Molti sono stati gli abitanti di Portland che si sono riversati in strada per ...