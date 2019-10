Lutto per Mel B | morta la bisnonna di 107 anni La cantante vola ai Caraibi per l' addio

Uruguay - Lutto nel calcio : muore giocatore 17enne del Boston River per arresto cardiaco : Arriva un'altra tragica notizia che riguarda il calcio: dopo le recenti morti di Ricksen (a 43 anni per SLA) e di Maynard (ucciso in una sparatoria ad Amsterdam), arriva un altro decesso, questa volta parliamo di un giovane 17enne che giocava in Uruguay, nel Boston River. Si chiamava Agustin Martinez ed ha subito un arresto cardiaco in una partita contro il Cerro, valida per la seconda gara del Torneo Clausura di Tercera División. Il giocatore ...

Francia in Lutto per la morte del presidente Jacques Chirac : Francesi in lutto. “Il presidente Jacques Chirac si è spento a Parigi circondato dai suoi famigliari, in pace” ha dichiarato

“Quando ho capito che sarebbe morta…”. Gemma Galgani - le lacrime in studio. Un Lutto per lei terribile : Siamo abituati a vederla bullizzata da Tina. Come si possa permettere tutto ciò, ancora non è chiaro. Ma dietro l’anima rispettosa e un po’ frivola di Gemma Galgani si nasconde una donna con un passato triste e doloroso. Nel corso di una puntata del Trono Over di Uomini e donne c’è stato un momento in cui Gemma Galgani si è commossa per il racconto di un signore che ha cresciuto la figlia, Jara, da solo. In questa vicenda la moglie dell’uomo non ...

Un posto al sole news : grave Lutto per Sara Ricci : Un posto al sole, grave lutto per Sara Ricci: Adele Picardi Un posto al sole. Notizia delle ultime ore, una delle attuali attrici della soap più famosa e longeva di Rai Tre ha subito una grave perdita in famiglia. Trattasi di Sara Ricci, l’attrice che presta il volto ad Adele Picardi, nonché mamma di Susanna […] L'articolo Un posto al sole news: grave lutto per Sara Ricci proviene da Gossip e Tv.

Lutto per Alberto Mezzetti : il dolore del vincitore del Grande Fratello : Lutto per Alberto Mezzetti, il vincitore del Grande Fratello 2018 targato Barbara D’Urso. Soprannominato il “Tarzan di Viterbo”, nelle ultime ore Alberto ha subito una grave perdita: è morta nonna Pasqualina, la donna che l’aveva raggiunto nella Casa più spiata d’Italia e con cui per qualche mese aveva curato una rubrica di cucina all’interno di Pomeriggio 5. La nonna di Mezzetti, all’anagrafe Pasqualina Cianchella, aveva 92 anni.\\Si è spenta ...

Vibo Valentia in Lutto per la morte di Federico Di Betta liceale di 17 anni : Federico Di Betta non c’è più. Il ragazzo di 17 anni di Vibo Valentia Marina è morto. Il giovane era

Acerra in Lutto - muore neonata di cinque mesi per un rigurgito di latte : Acerra in lutto per la morte di una bambina di soli cinque mesi: la piccola avrebbe perso la vita a causa di un rigurgito di latte che le avrebbe impedito di respirare per diverso tempo, provocandone il decesso. Inutile la corsa alla clinica Villa dei Fiori. La tragica scoperta e i primi soccorsi I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri, domenica 22 settembre, poco prima della mezzanotte: la piccola abitava nel rione Madonnella, ad ...

Svizzera - una marcia funebre per il ghiacciaio che non c’è più : in 100 sono saliti sul Pizol vestiti a Lutto : Non è la prima volta che accade. Si celebra l’ennesimo funerale. Ma ad essere scomparso non è un personaggio celebre e neppure una persona cara. Se ne è andato un ghiacciaio, in Svizzera. Il Pizol, posto a 2700 metri di altezza, vicino Liechtenstein e Austria, è evaporato per effetto del riscaldamento globale. “Ha perso così tanto della sua sostanza che, da un punto di vista scientifico, non può più definirsi un ghiacciaio“, ha ...

Grave Lutto per Paris Hilton - morto il nonno che la diseredò : Si è spento all'età di 91 anni il magnate americano Barron Hilton, fondatore dell'omonima catena alberghiera di lusso, nonchè nonno di Paris Hilton. L'uomo è deceduto per cause naturali nella sua abitazione di Los Angeles. A dare l'annuncio mondiale, poche ore dopo il comunicato ufficiale della famiglia, è stata la nipote Paris. La stessa che, un decennio fa, Barron Hilton diseredò per la sua vita bizzarra ed eccentrica. A quanto pare, però, i ...

Notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - colpo a zero per la Juve - retroscena Guendalina su Icardi : GRAVE Lutto NEL mondo DEL calcio – E’ morto a 43 anni l’olandese Fernando Ricksen, ex difensore olandese di Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, stroncato dalla sclerosi laterale amiotrofica contro cui combatteva da diversi anni. A dare il triste annuncio in un comunicato è stato il club scozzese con il quale Ricksen ha giocato per sei stagioni, vincendo due campionati e due coppe nazionali e diventando un beniamino dei ...

Lutto per Cesare Cremonini - è morto il padre Giovanni - : Luana Rosato Lutto per Cesare Cremonini: nella giornata di lunedì 16 settembre scorso è venuto a mancare il padre Giovanni, noto e apprezzato medico del bolognese Grave Lutto per il cantante Cesare Cremonini e per tutta la sua famiglia: è morto il dottor Giovanni Cremonini, medico noto nel bolognese e padre dell’artista. Il signor Cremonini è venuto a mancare nella giornata di lunedì 16 ottobre all’età di novantaquattro anni ...

