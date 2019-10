L' ultimo video di Nadia Toffa per Le Iene | un grande sorriso | la malinconia negli occhi e

Nadia Toffa - l'ultimo video inedito alle Iene : «Non è quanto - ma come vivi». Marcuzzi : «Nadia sapeva sin dall'inizio» : «Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto. Non è quanto, ma come vivi». Un video inedito, lungo 20 minuti. Voluto, scelto e pensato da Nadia Toffa. Le Iene...

Nadia Toffa - l’ultimo video alle Iene mai visto : «Non credo avrò molto tempo. Non è il quanto vivi - ma come vivi» : «Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto». Nadia Toffa sentiva che non sarebbe sopravvissuta alla malattia. Queste parole registrate in un video lungo venti minuti sembrano quasi il suo testamento. La conduttrice de “Le Iene” scomparsa il 13 agosto scorso per un cancro aveva chiesto alla sua redazione di aiutarla a realizzare un video per raccontare il suo anno di lotta. Era dicembre 2018. Davide Parenti, creatore del ...

Nadia Toffa - l’ultimo video-testamento a “Le Iene” : “Sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Non importa quanto vivi - ma come” : Per il primo appuntamento de “Le Iene Show”, in onda in prima serata su Italia Uno domani e condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino con gli interventi della Gialappa’s, verrà mostrato un documento in cui si ricorda Nadia Toffa. Un vero e proprio video-testamento inedito, dove l’inviata e conduttrice chiede di essere accompagnata ad incontrare le persone a lei davvero care. Il video è stato registrato il 21 dicembre 2018, come ...

Le Iene - nella prima puntata l'omaggio a Nadia Toffa - con il suo ultimo video : "Sto cercando di ritardare la mia morte" : Domani su Italia 1 partirà la nuova stagione de Le Iene, la prima senza Nadia Toffa. L'inviata e conduttrice scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga malattia sarà omaggiata dai colleghi con un video di 20 minuti nella quale la stessa Toffa racconta il periodo difficile della malattia. Non è il quanto vivi, ma come vivi. Quando muore una persona, trovo stupida la domanda: quanti anni aveva? Non contano gli anni, ma se hai vissuto ...

Nadia Toffa - l'ultimo drammatico video a Le Iene : "Non conta quanto vivi - ma come". Venti minuti struggenti : Le Iene apriranno la puntata di domani, martedì 1 ottobre, alle 21,25 su Italia 1, con un video inedito di 20 minuti che ha voluto, scelto e pensato Nadia Toffa come saluto ai suoi telespettatori e fan. "Quest'anno per noi niente sarà più come prima - si legge sul sito della trasmissione - Inizierem

Nadia Toffa - alle Iene l'ultimo video : "Conta come vivi - non quanto" : "Non è il quanto vivi, ma come vivi". Queste le parole di Nadia Toffa in un video di circa 20 minuti, visionato in anteprima dal Corriere della Sera, girato il 21 dicembre 2018 a casa sua. La stessa conduttrice, morta il 13 agosto scorso a causa di un tumore, ha voluto registrare quelle immagini nelle quali fa una richiesta precisa alla produzione del programma: "Vorrei incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, ...