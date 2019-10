La figlia di Francesco Nuti | Io | tutrice di mio padre Comunichiamo tramite piccole

Morte figlia Luis Enrique - il messaggio commovente di Francesco Totti e del mondo del Calcio : Commozione, vicinanza, sgomento per la tragedia di Luis Enrique , che ha perso la figlia di 9 anni per un osteosarcoma. La notizia della Morte della piccola Xana è arrivata sui social attraverso un messaggio divulgato dalla famiglia dell’allenatore spagnolo.\\ “Nostra figlia è deceduta oggi pomeriggio all’età di 9 anni dopo aver lottato intensamente per cinque mesi contro un osteosarcoma. Luis Enrique e famiglia ringraziano tutti per ...

Clizia Incorvaia festeggia i 4 anni della figlia Nina - assente l’ex compagno Francesco Sarcina : In vacanza in Sicilia insieme alla sua bambina, Clizia Incorvaia ha festeggiato da sola il compleanno della piccola Nina, la figlia nata dall’amore con Francesco Sarcina. La modella e influencer ha organizzato per la figlia che ha compiuto 4 anni poche ore fa una tradizionale festa a tema, party che ha riunito in spiaggia un gruppo di amici che hanno festeggiato la piccola. Non c’era Sarcina con Nina, ufficialmente assente per lavoro ma Clizia ...