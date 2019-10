Il Napoli e il Belgio | pochi precedenti | uno ahinoi indimenticabile | l’Anderlecht

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Nella loro storia gli azzurri hanno incrociato per sole quattro volte, prima del Genk, squadre provenienti dalla patria di Dries Mertens. Il K.S.V. Waregem La prima fu il K.S.V. Waregem, il 14 giugno del 1969 nell’incontro inaugurale della Coppa delle Alpi. Sono passati oltre 50 anni da allora, la Coppa delle Alpi non esiste più e non esiste più neanche la squadra che affrontammo, visto che nel 2001 si è fusa con lo Zultse V.V., dando vita allo Sportvereniging Zulte Waregem. Fu un pareggio fuori casa, per 2-2, maturato in rimonta da unorfano di Juliano e Altafini, che Corrado Ferlaino, a quanto pare, stava pensando di cedere. Le reti azzurre furono siglate, entrambe nel secondo tempo, da Canzian e Nielsen e il pareggio si rivelò determinante in negativo per le sorti del, che giunse secondo nel girone alle spalle del Basilea, mancando la finale per un solo punto. Lo ...

