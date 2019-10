Di Maio | “Brigatista non può avere reddito di cittadinanza Se serve presenteremo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Non possiamo permettere che una brigatista possa ottenere ildi“. Lo ha detto Luigi Dinel corso di una diretta Facebook, dopo le polemiche sull’assegnazione deldiall’ex brigatista Federica Saraceni, condannata per l’omicidio D’Antona. “Spero di incontrare la vedova D’Antona – ha aggiunto il capo plitico del M5s – Ho sentito il ministro Bonafede, se sei sotto misure cautelari non puoi prendere il, figuriamoci se si tratta di una persona che è stata condannata, è stata in carcere e sta scontando la pena ai domiciliari. Non lo possiamo permettere. Nonuna legge, ma se dovesse servireun emendamento” L'articolo Di: “Brigatista non puòdi. Seemendamento” proviene da Il ...

