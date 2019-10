Concorsi Ministero della Giustizia | INPS e ANAS | invio domande entro ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il, l'Istituto NazionalePrevidenza Sociale e l'Ente Nazionale per le Strade hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di varie unità di personale da collocare nelle proprie strutture sparse sul territorio italiano. Bando di Concorso aIl Dipartimento per gli affari di, Direzione generalecivile, Ufficio II – Reparto Notariato ha bandito un concorso, per titoli, per il trasferimento dei notai in esercizio. I posti messi a concorso sono un totale di 924 così suddivisi per Distretti Notarili Riuniti: Agrigento e Sciacca, 13 collocazioni; Alessandria, Acqui Terme e Tortona, 14 ubicazioni; Ancona, 14 sistemazioni; Aosta, 11 impieghi; Arezzo, 2 posizioni; Ascoli Piceno e Fermo, 3 dislocazioni; Asti, 8 sedi; Bari, 9 incarichi; Belluno, 8 occupazioni; Bergamo, 19 uffici; Biella e ...

SilviaStraneo : RT @MinisteroSalute: Concorsi per 40 posti di medico e 12 di veterinario per le sedi centrali e periferiche del Ministero. #medici #veterin… - cosettaraguso : RT @MinisteroSalute: Concorsi per 40 posti di medico e 12 di veterinario per le sedi centrali e periferiche del Ministero. #medici #veterin… -