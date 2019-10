Atletica | Mondiali Doha 2019 | Davide Re vince la batteria dei 400 metri! Battuto Fred

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019)Re brillantissimo aidiin corso a, in Qatar: l’azzurrola terzadei 400 metri piani maschili ed accede in scioltezza alle semifinali. Ottimo anche il tempo fatto registrare dall’italiano, 45″08, per il primo turno, impreziosito dall’aver tagliato per primo il traguardo.uno dei favoriti della gara, che sul rettilineo finale ha tirato i remi in barca, lo statunitenseKerley, che ha fatto segnare 45″19 (con un tempo di reazione pressoché identico a quello di Re, 0.157 per l’americano, contro 0.158), mentre passa direttamente alle semifinali anche l’atleta del Bahrein Abbas Abubakar Abbas, con 45″47. Bene per l’azzurro la vittoria del turno, in ottica assegnazione corsie ed avversari per le semifinali. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere ...

ilpost : A Doha gli atleti hanno trovato un clima insopportabile, gare organizzate a notte fonda e tribune semivuote: chi lo… - eleagiorgi : ???????????? ?? 'It always seems impossible until it's done.' MEDAGLIA DI BRONZO ai Campionati Mondiali di Atletica Legger… - ilfoglio_it : La medaglia di bronzo di Antonietta Di Martino ai Mondiali di atletica ha un significato particolare. Il racconto d… -