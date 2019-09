Meghan Markle e i look sobri in Africa | con abiti riciclati e senza diamanti

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Marina Lanzone Per l'occasione i duchi di Sussex hanno optato per un low profile. Lo scopo era quello di attirare l'attenzione sui loro gesti e rimediare allo scandalo dei jet privati Il tour indel principe Harry eprocede nel migliore dei modi e l’occasione è stata sfruttata per “ripulire” la nomea dei Windsor, colpiti da un’estate turbolenta e piena di scandali. Per questo viaggio i duchi di Sussex hanno optato per un low profile, che potesse servire a rimediare agli errori commessi con i jet privati durante la scorsa stagione. Harry è andato in Angola, in Botswana e Malawi per sensibilizzare il popolo sulla questione clima,ha deciso di indossaregià visti, poco costosi e dismettere i suoi gioielli più preziosi. Infatti al dito dell’ex attrice manca il suo luminosissimo anello di fidanzamento, nonché l’Eternity ring, il dono ricevuto da ...

