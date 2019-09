Lega | Giorgetti | ' In Ue volevano sterilizzare Salvini per un governo amico dell' Europa'

Giorgetti non esclude che la Lega possa entrare nel Ppe : La Lega potrebbe entrare nel Partito popolare europeo. L'ex sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ospite di Maria Annunziata a 'Mezz'ora in piu'' su Rai3, dice che non lo escluderebbe a priori. "Con la Csu bavarese, ad esempio, ci sono molti elementi di consonanza", aggiunge. "Giorgetti non ha escluso l'ingresso della Lega nel Ppe: è una buona notizia e un significativo passo avanti per la costruzione di ...

Giancarlo Giorgetti : "Complotto contro la Lega? In Ue volevano sterilizzare Salvini" : Non usa direttamente la parola “complotto”, ma non nasconde che tanti indizi lo inducono a ritenere che i poteri forti, in Italia e in Europa, abbiano voluto far fuori Matteo Salvini e la Lega dal Governo. Per Giancarlo Giorgetti è “assolutamente chiaro” che ci sia una guerra politica contro il Carroccio in Ue. Ospite di Mezz’ora in più, su Raitre, l’ex sottosegretario leghista ripercorre ...

"Vi spiego perché la Lega ha aperto la crisi d'agosto". Parla Giorgetti : “Facciamo l'opposizione. Poi se lei va in giro nei bar, nei luoghi pubblici, sui mezzi di trasporto, e sente cosa pensa la gente di questa cosa qua… Io penso che la politica sia andare in giro a testa alta. E se fossi stato un ministro oggi avrei avuto vergogna”. È risoluto e non pentito delle scelte del suo leader Giancarlo Giorgetti, ex potente sottosegretario leghista a Palazzo Chigi, che in un'intervista a La Stampa a proposito del discorso ...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Salvini è un povero Cristo - era l’unico che voleva andare avanti mentre noi gli dicevamo di rompere” : Il suo capo ha fatto cadere il Governo M5s-Lega, ma lui lo assolve. E, anzi, si assume la corresponsabilità della decisione di mandare a casa il primo esecutivo Conte. “Ce l’hanno tutti con Salvini, povero Cristo… – commenta Giancarlo Giorgetti, scambiando alcune battute nel cortile interno della Camera mentre in Aula è in corso il dibattito sulla fiducia al Conte bis – Matteo era l’unico che voleva andare avanti, mentre ...

Giancarlo Giorgetti : "Ecco quando ha commesso l'errore Salvini". Svolta nella Lega - cosa è successo davvero : "Era stato tutto messo in conto. l'errore fondamentale di Matteo Salvini e della Lega è stato vincere le Europee con il 34%: è diventato il nemico numero uno in Italia e non solo". Per Giancarlo Giorgetti non ci sono dubbi sulla disfatta del leader leghista che, dopo aver aperto la crisi di governo,

Giorgetti : "Anche a opposizione funzione utile Lega" : Rimini,23 ago.(AdnKronos) (dell’inviato Enzo Bonaiuto) - dell'inviato Enzo Bonaiuto "Se andremo all'opposizione,svolgeremo ugualmente una funzione utile, qualora si formasse un governo dalla Boldrini a Casini". E quanto tiene a sottolineare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo

Giancarlo Giorgetti e Salvini - allarme rosso : "Non può andare avanti così". La voce dal cuore Lega : Mercoledì alle 13 Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti hanno "fatto pace" davanti ai giornalisti che li attendevano a Montecitorio, dove si era appena chiusa la riunione dei deputati della Lega. Segretario e vice, sorridenti e scherzosi, hanno assicurato che non c'è alcuna crisi o divisione dentro i

Mattarella - l'incontro con Giorgetti e il disappunto sulle mosse di Salvini. La Lega si sta fregando sa sola? : La proposta di Matteo Salvini al M5s di approvare definitivamente il taglio dei parlamentari la prossima settimana alla Camera e poi andare subito al voto non è affatto piaciuta a Sergio Mattarella. Il motivo? La strada scelta dal leader della Lega non sarebbe di fatto percorribile perché precludere

Giorgetti (Lega) : ‘Voto o governo elettorale che eviti l’aumento dell’Iva’. Morra (M5s) : ‘Fidarsi di nuovo di Salvini sarebbe una follia’ : La voce circola nei corridoi da giorni. Il 20 agosto Giuseppe Conte è atteso per comunicazioni sulla crisi di governo al Senato. Dopo aver ascoltato cosa ha da dire, Matteo Salvini potrebbe tentare l’intentato: stringere un patto con Luigi Di Maio e ritirare la mozione di sfiducia nei confronti del premier, in base a un’opzione venuta fuori nella serata di martedì, poche ore dopo la mossa del cavallo tentata dal segretario della ...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Tempi della crisi? Ha deciso Salvini da solo. Sarebbe stato più facile andare al voto se si fosse aperta prima” : “Sono le decisioni di un capo, e un capo sempre decide lui da solo e alla fine sono responsabilità personali”. Risponde così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e soprattutto numero due della Lega, alla domanda sui tempi della crisi decisi da Salvini. Sarebbe stato più facile andare a votare se la crisi di Governo si fosse fatta prima? “Sì secondo me sì” ammette Giorgetti, al termine della ...