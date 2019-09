Davide Casaleggio all' Onu | Con voto online si esercitano i propri diritti

M5s - il senatore Grassi dimissionario da capogruppo in commissione scrive a Davide Casaleggio : “Si apra dibattito su Rousseau” : Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta a Davide Casaleggio del senatore M5s Ugo Grassi. L’esponente 5 stelle il 26 settembre scorso ha annunciato le sue dimissioni da capogruppo in commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama e, pur smentendo l’ipotesi di una fuoriuscita, ha anche ammesso “le perplessità” e si è preso un momento di riflessione : “Ritengo”, ha scritto su Facebook comunicando la sua ...

Luigi Di Maio e Davide Casaleggio nel mirino - rivolta 5 Stelle : rivogliono Beppe Grillo : Il clima all'interno del Movimento 5 Stelle non è dei migliori. Non bastavano i 70 parlamentari pronti a far fuori Luigi Di Maio come capo politico, ora i grillini se la prendono anche con Davide Casaleggio. Nel mirino la presenza del figlio del fondatore all'Onu, che andrà lì nelle vesti di una per

Paolo Becchi contro Davide Casaleggio all'Onu - i gravi sospetti : "Ma abbiamo ancora un governo?" : Una peculiare intervista, quella concessa da Davide Casaleggio al Corriere della Sera. Il guru del M5s, il grande capo grillino, spiega che andrà all'Onu, dove proporrà un evento promosso dal governo. Dunque annuncia che "viaggio a mie spese". Una serie di prese di posizioni che scatena Paolo Becchi

Massimo D'Alema e Davide Casaleggio - il retroscena che spiega come è nato il governo Pd-M5s : Una insospettabile rete dietro l'inciucio Pd-M5s. Sarebbe stato Massimo D'Alema a mettere in contatto Davide Casaleggio con Nicola Zingaretti, dando il "La" al ribaltone anti-Salvini. A sostenerlo, in un retroscena dettagliatissimo, è Ilario Lombardo su La Stampa, riferendo di "contatti" tra l'ex pr

Contare i cittadini o fare in modo che contino davvero? Una risposta a Davide Casaleggio : Ottimo che Davide Casaleggio rifletta di democrazia sul primo quotidiano nazionale. Meglio se fosse stata una intervista, anziché un meccanismo uno-a-molti senza contraddittorio; è comunque una opportunità di confronto pubblico che va colta per ragionare in modo costruttivo.ActionAid è un attore civico radicato in Italia e nel mondo che ha chiarissima la distinzione tra politica nei partiti e fuori di essi e va fiero ...

Davide Casaleggio : “Il rappresentato dovrebbe decidere sempre”. E difende il voto online : “Pericoloso? Superare la paura del futuro” : Quello che viviamo è “un dilemma culturale”, “schiacciati tra le abitudini consolidate e le nuove opportunità che ci offre la rete e le tecnologie esponenziali”. Esordisce così Davide Casaleggio in una lettera aperta pubblicata sul Corriere della sera, e poi sul Blog delle Stelle, in cui parla delle “possibilità del presente” e dei “sette brevi paradossi” che si creano quando invece ci aggrappiamo ...

Regionali - Davide Casaleggio cerca di convincere Di Maio ad allearsi con il Pd : il timore di rimanere al palo : Sulle possibili alleanze alle prossime elezioni Regionali, il Pd è pronto (come dargli torto), Di Maio chiude, Casaleggio è ancora incerto. Su questo i Cinque Stelle sono divisi: il leader grillino pensa che il voto in Umbria ed Emilia Romagna (oltre a quello in Calabria) sia un'ottima occasione per

Davide Casaleggio - l'affondo di Jacopo Iacoboni : "Inquietante svolta - necessario vigilare sui suoi business" : "Perché Davide Casaleggio che era orientato come il padre Gianroberto sul 'mai col Pd' ha cambiato idea all'ultimo istante? Qual è il vero motivo? Se non ci poniamo questa domanda non capiremo". Il giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni, in collegamento con Alessandra Sardoni a Omnibus su La7, sol

Ferruccio De Bortoli contro Davide Casaleggio e Rousseau : "Forse ci guadagna pure..." : Per Luigi Di Maio e Davide Casaleggio il voto sulla fantomatica piattaforma Rousseau è stato il "massimo" della democrazia. Hanno esultato, si sono compiaciuti, hanno parlato di record che non esistono. E tra i molti che dissentono c'è anche Ferruccio De Bortoli, che sulla vicenda - in un intervento

Rousseau - sconfitti Luigi Di Maio e Davide Casaleggio : chi sono i due veri vincitori : Via libera al governo giallo-rosso dalla piattaforma Rousseau dove si sono registrati oltre 63mila sì (il 79,3 per cento) e 16.488 no (20,7 per cento). Gli iscritti hanno dunque approvato la nascita di un esecutivo M5s-Pd ma, come nota Dagospia in un flash sui risultati della votazione, ci sono due

Davide Casaleggio cambia idea - il sondaggio allarmante sul M5s : l'unica alternativa è l'alleanza con il Pd : Le trattative tra i Cinque Stelle e il Partito Democratico non sono più fantapolitica. I due partiti, pur di soddisfare i proprio interessi, sembrano aver dimenticato anni di insulti. Ora, con la possibilità di creare una maggioranza in grado di scacciare Matteo Salvini, i dem e i grillini passano d

M5s - Davide Casaleggio ha fatto fuori Di Maio - Di Battista e Fico in un colpo : chi sarà il nuovo capo politico : Sono ore fatidiche per il Pd e il Movimento 5 Stelle impegnati nella costruzione di un'alleanza in grado di ottenere la guida del Paese. Ancora tutto volubile, nulla sembra essere definitivo, tranne una cosa: per Luigi Di Maio difficilmente nel governo "giallorosso" ci sarà spazio. Il leader grillin

Davide Casaleggio : "Subito alle urne - ma prima il taglio dei parlamentari" : Con l’inizio ufficiale della crisi di Governo annunciata da Salvini e confermata dal premier Conte, arriva anche la posizione di Davide Casaleggio - presidente dell’associazione Rousseau. “Se dobbiamo andare a elezioni andiamo il prima possibile. prima si faccia il taglio dei parlamentari, anche ad agosto, servono due ore”.L’esponente dei 5 Stelle attacca anche il vicepremier leghista: “Salvini sta giocando ...