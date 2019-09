Commercio | Fida | no tasse a chi apre negozio chiuso | a Padova succede già 2

Commercio : Fida - no tasse a chi apre negozio chiuso - a Padova succede già : Venezia, 30 set. (AdnKronos) - Agevolazioni fiscali per chi apre un negozio chiuso : l’esperienza di Padova , recentemente proposta anche a Cadoneghe, potrebbe estendersi a tutti i Comuni del Veneto. Ci crede il presidente regionale della Fida (il sindacato degli alimentaristi che fa capo a Confcommer

Olimpiadi : ConfCommercio - coinvolgere imprese per vincere sfida Milano-Cortina (2) : (AdnKronos) – Anche per il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina, ‘le Olimpiadi sono una grande occasione di rilancio dell’immagine di Cortina, ma anche un’opportunità per una riorganizzazione complessiva dei servizi e delle infrastrutture. Lo dico pensando ai Mondiali di sci del 2021 che si terranno proprio a Cortina e che rappresentano un evento di grande valore in termini di infrastrutture che ...