Anima Latina di Lucio Battisti è qualcosa che dovremmo ascoltare tutti | almeno una volta

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019) Lo ammetto: quando Amazon Music mi ha notificato l'arrivo dell'intera discografia sul catalogo,diè stato il primo album per il quale ho premuto "play". Comodo, freddo ma comodo, perchésappiamo che il fruscio del vinile resta sempre il fruscio del vinile. Sostanzialmente, come accadde per il disco pubblicato nel 1974 sul quale anche oggi intendo riflettere, stiamo parlando dell'ennesima rivoluzione: tutte le produzioni disono arrivate sui servizi di streaming dopo una lunga battaglia legale. Dopo i Beatles, i Led Zeppelin e i Tool, dal 29 settembre - scelta audace - il cantante di Poggio Bustone vive ancora nei nostri dispositivi, una magia che ormai diventa scontata da quando esistono Spotify e derivati, e lasciarsi tormentare le orecchie da uno dei dischi più belli della musica italiana senza ricorrere ai caricamenti pirata ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Anima Latina di #LucioBattisti è qualcosa che dovremmo ascoltare tutti, almeno una volta - OptiMagazine : Anima Latina di #LucioBattisti è qualcosa che dovremmo ascoltare tutti, almeno una volta - giulianobacca : Ecco un brano per te… Anima latina di Lucio Battisti -