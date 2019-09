Potito Ruggiero | La Terra è nostra madre Un figlio non avvelenerebbe mai la

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 28 settembre 2019) “Mi sono detto: se Greta è riuscita, da sola, a portare avanti una battaglia a livello mondiale, perché non posso farlo anch’io?”. Così,,12 anni, ha spiegato in un’intervista a Repubblica la sua scelta di manifestare da solo contro i cambiamenti climatici in occasione del Friday for future.Unico nel suo paese, Stornarella, nel Foggiano:“La sera prima dopo aver contattato i miei amici ho scoperto di essere rimasto il solo a voler scendere in piazza”.Il messaggio di questo bambino, da molti chiamato “eroe” è semplice:“Non sono un eroe ma un messaggio voglio lanciarlo: pensiamo allacome se fosse. Nonostante tutto noi la inquiniamo. Un, però, nonla propria mamma”.

