Lucio Battisti finalmente online | arrivano pure i brani con Mogol

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Dalla mezzanotte e un minuto del 29 settembre (data non casuale), le canzoni diconsaranno disponibili sulle piattaformedistribuite da Sony Music. È la fine di una battaglia durata anni per consentire anche alle nuove generazioni di conoscere fino in fondo il repertorio di uno dei più grandi artisti italiani di sempre. Fino al 28 settembre 2019, infatti, le canzoni di, dai Giardini di Marzo a Pensieri e parole o Con il nastro rosa, erano ascoltabili soltanto su supporto di vinile (ossia il disco 45 giri o 33) e sul compact disc. Sulle piattaforme streaming non esisteva se non in versioni pirata, di pessima qualità. E su YouTube ci sono audio o registrazioni video, ma anche queste di qualità inevitabilmente legata agli anni Settanta, quindi bassa.Da adesso, al termine di una disputa legale complessa e destinata a diventare giurisprudenziale, ...

ilpost : Da domani le canzoni di Lucio Battisti e Mogol saranno disponibili sulle piattaforme di musica in streaming - IlContiAndrea : Finalmente le canzoni di Lucio #Battisti arrivano online: i brani dei dodici album storici firmati da Battisti e… - SkyTG24 : Sony: le canzoni di Battisti e Mogol tornano sulle piattaforme online -