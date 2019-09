Barcellona | non solo Messi | anche Dembelé a rischio per l’Inter

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019) Non c’è pace per il, che oltre ai risultati così così in questo inizio di stagione devefare la conta con assenze importanti.è aper l’Inter, così come Ansu Fati, ma non sono i soli. Per la gara contro i nerazzurri, infatti,Ousmanepotrebbe dare forfait. Il club catalano ha reso noto che l’attaccante è alle prese con fastidi muscolari alla coscia sinistra. Il francese salterà il match in casa del Getafe e al ritorno asi sottoporrà ad accertamenti medici per conoscere l’esatta entità dei fastidi muscolari.L'articolo, nonper l’Inter CalcioWeb.

