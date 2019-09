Scoperto il più antico ammasso di galassie in formazione | ha 13 miliardi di anni

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) Un team internazionale di astronomi guidati da Yuichi Harikane dell’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone haun protodilontane 13diluce grazie all’utilizzo dei telescopi Subaru, Keck e Gemini. I protoammassi, o protocluster, sono i “i progenitori” degli attuali ammassi di. Quelloora è composto da 12ed è il piùe distante mai trovato. La nuova scoperta suggerisce che grandi strutture come i protocluster esistevano già al tempo in cui l’Universo aveva “solo” 800 milioni di, il 6% della sua età attuale. Una delle 12è un oggetto gigante conosciuto come Himiko, dal nome di una leggendaria sovrana dell’Giappone. Alla ricerca ha partecipato anche Darko Donevski, ricercatore della SISSA di Trieste. Lo studio è stato appena pubblicata su The Astrophysical Journal. Nel presente Universo, ...

XFactor_Italia : I giudici hanno scoperto le categorie assegnate da @alecattelan. La prossima settimana ci aspetta la fase di selezi… - Eatzor : RT @imironicc: “In questa nuova serie c’è la Mastronardi, la devo guardare!” Guardandola mi sono innamorata di Alice ma soprattutto ho scop… - staibenecosi79 : @EnricoStefano ciao! Sempre riguardo a Tuscolana Parioli ho scoperto che ci sarebbe MA Barberini più 53. Sarebbe un… -