Salvini | presto un' interrogazione parlamentare sul conflitto d' interessi del Premier Conte

Matteo Salvini contro Giuseppe Conte : "Dubbi sulla carriera - presto interrogazione parlamentare" : Matteo Salvini si prende la rivincita. Dopo l'interrogazione di Giuseppe Conte nei confronti del leader leghista e dei presunti fondi russi, è il Carroccio a chiamarlo in Aula. "Settimana prossima depositeremo in Parlamento un'interrogazione relativa ad alcuni presunti problemi sul passato del signo

Matteo Salvini “Presto passaggi da M5S a Lega” in parlamento : Matteo Salvini “Presto passaggi da M5S a Lega” in parlamento È notizia recentissima il passaggio di una senatrice del Movimento 5 Stelle a Italia Viva di Matteo Renzi. Parliamo di Gelsomina Vono, che ha affermato di seguire Matteo “perché ha mostrato lungimiranza e determinazione.” La senatrice Vono parla di “una decisione importante, difficile e sofferta ma improcrastinabile che però mi dà finalmente la possibilità di ...

M5s - Salvini : “Presto passaggi verso la Lega”. Di Maio : “Come Berlusconi con De Gregorio. I nostri parlamentari non sono in vendita” : “Sorprese”, le chiama Matteo Salvini. In altre parole transfughi che, si dice certo l’ex ministro dell’Interno, sono disposti ad abbandonare il M5s per passare tra i banchi dell’opposizione con la Lega. Parole che non piacciono a Luigi Di Maio, pronto a ricordare come la “compravendita” di parlamentari ha precedenti illustri, come il caso Berlusconi-De Gregorio. “Mettetevi nei panni di chi ha fatto ...

Salvini : “Conte? Pensa solo al ciuffo e alla poltrona ma coi Paesi europei parlavo io. M5s? Presto ci saranno passaggi nella Lega” : Durissimo attacco del leader della Lega, Matteo Salvini, contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il governo giallorosso e gli ex alleati 5 Stelle. Intervistato dal giornalista Massimiliano Coccia, su Radio Radicale, Salvini, in primis, esprime le sue critiche sull’accordo di Malta: “E’ un accordo totalmente svantaggioso. Ricordo che a settembre di quest’anno, cioè da quando c’è il governo Pd-M5s, gli sbarchi, per la prima volta, ...

Matteo Salvini : "Nei 5 stelle presto sorprese con passaggi alla Lega" : “Mettetevi nei panni di chi ha fatto una battaglia nei Cinque stelle per anni contro quelli del Pd perché erano corrotti e ci si ritrova alleato. Questo crea molto disagio, disagio che sarà palesato con alcune sorprese con dei passaggi verso la Lega”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Radio Radicale.Salvini ha proseguito: “In Umbria si vota prima del previsto perché hanno arrestato un ...

Centrodestra : Salvini - 'conto di vedere presto alleati a livello locale' : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Conto di vedere sicuramente gli alleati a livello locale del Centrodestra perché presto di saranno alcune elezioni regionali, come in Umbria o Emilia Romagna o la Calabria". Lo ha detto Matteo Salvini a Catania.

Salvini : presto al voto - subito governo : 12.38 Prima delle alleanze, "m'interessa la fissazione della data delle elezioni", dice il leader della Lega Salvini. "Stiamo già lavorando per dare all'Italia un governo stabile che vada avanti per 10 anni.Stiamo lavorando alla Manovra.Dialogheremo con l'Europa e li convinceremo a tagliare le tasse. Non rispondo a insulti e provocazioni". "Mi aspetto che il Parlamento si esprima il prima possibile e non dopo Ferragosto",aggiunge.Arrivato a ...

Salvini scopre che il Pd è diviso sull’opzione di votare presto. Problemi : Roma. Questione di sfiducie. C’è quella annunciata, con cui la Lega prepara coram populo l’atto finale di guerra contro Giuseppe Conte. E c’è quella non detta, né dicibile, e però sottintesa nei conciliaboli dei maggiorenti del Pd, i quali potrebbero delegittimare il loro segretario che s’accinge al

Presto ruspe al campo abusivo della rom che minacciò Salvini : Pina Francone Il ministro dell'Interno ha dato un'accelerata alle pratiche per abbattere e costruzioni illegali nel campo non autorizzato di via Monte Bisbino Sono in arrivo le ruspe nel campo rom non autorizzato dove vive la donna che minacciò di morte Matteo Salvini, dicendo che il ministro dell'Interno si meriterebbe un proiettile in testa. Ecco, quella nomade è attualmente agli arresti domiciliari per un cumulo di pene definitivo ...