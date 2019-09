Pomeriggio 5 | Fabrizia De Andrè su Francesca | “Volevo proteggerla”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 27 settembre 2019)De André aCinque: la verità su sua sorella5, Barbara d’Urso non poteva non invitareDe André per permetterle di replicare su quanto affermato da sua sorella settimana scorsa a Domenica Live.De André ha dichiarato che il suo attuale compagno Giorgio Tambellini non l’ha mai tradita, fatta eccezione per un bacio, e che il tutto sarebbe stato inventato da sua sorella, insieme alla sua migliore amica e a Biagio D’Anelli, per avere una maggiore visibilità sul piccolo schermo e un maggiore guadagno. Io sono cosa dire Barbara, non mi aspettavo tutto questo. Sono giorni che non la sento, non mi risponde. Io volevo soltanto proteggerla, ma questo è il risultato. Non ho organizzato nessun complotto: Giorgio l’ha tradita e l’aveva ammesso anche lui ha dichiaratoDe5, che ha ...

GuidoAlberto6 : RT @abruzzoom: #LAquila, #27settembre2019. Arrivano oggi pomeriggio i 50 ambasciatori italiani del #cicloturismo, della Ciclostaffetta #FIA… - abruzzoom : #LAquila, #27settembre2019. Arrivano oggi pomeriggio i 50 ambasciatori italiani del #cicloturismo, della Ciclostaff… -