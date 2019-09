Llorente | «Contro il Cagliari c’era rigore | mi hanno rotto la maglietta Non sono uno che

Napoli - i tifosi contro Ancelotti : “Tutta colpa sua - doveva mettere Llorente” : Napoli, tifosi contro Ancelotti: le dichiarazioni dei supporter azzurri Napoli tifosi contro Ancelotti| La sconfitta di ieri sera non può sicuramente andare giù ai tifosi. In tanti presenti al San Paolo, sono rimasti delusi dalla prestazione della squadra e naturalmente dal risultato. Una grande delusione per i partenopei che, nonostante un buon secondo tempo, subiscono la rete di Castro. I tifosi azzurri hanno commentato la prova degli ...

Gazzetta : Llorente come Altafini - magari sarà lui a decidere lo scontro con la Juve al San Paolo : Llorente è un’inversione di rotta per la politica del mercato di De Laurentiis, ma in un Napoli che ha sempre puntato ai giovani e mai ai calciatori di esperienza come Fernando, il 34 enne spagnolo ha impiegato solo un mese per dimostrare i motivi della scelta. È stato amore quasi subito tra lui e il Napoli, sancito con il gol contro il Liverpool e il bacio della maglia che ha fatto innervosire i tifosi Juventini. Napoli è il suo ...

CorSport : Llorente al debutto. Anche con la Juve esordì contro la Sampdoria : Oggi, contro la Sampdoria, Llorente sarà probabilmente in campo dal primo minuto. Ieri Ancelotti non ha posto veti in tal senso. E sarebbe un debutto curioso, scrive il CorSport, perché Anche quando esordì con la Juventus, il 24 agosto 2013, il debutto fu proprio contro la Sampdoria. Quella volta, però, fu al Marassi e giocò solo tre minuti. Entrò in campo al 90’, al posto di Tevez. Stavolta, al San Paolo, sarà accanto a Mertens. “Il ...

Chiariello : “Llorente non é passato inosservato - si è candidato a un posto da titolare contro la Sampdoria” : Umberto Chiariello, ha parlato di Fernando Llorente a Radio Punto Nuovo dove conduttore del programma: “E’ arrivato per ultimo, da svincolato all’ età di 34 anni. Nonostante si fosse allenato da solo, ha mostrato subito una condizione adeguata, Milik e Insigne sono fuori, il primo da oltre un mese, quindi il centravanti dovrebbe trovare subito spazio. Il Re Leone, guarda caso in questo periodo film record di incassi, indosserà ...

CorSport : potrebbe esserci Llorente in attacco accanto a Mertens - contro la Samp : Sabato è sempre più vicino e i punti fermi per Ancelotti circa la formazione da schierare contro la Sampdoria sono al momento pochissimi, scrive il Corriere dello Sport. Insigne è quasi pronto. Aspetterà e proverà fino a domani e se i progressi continueranno, sabato potrebbe andare in panchina. E anche Milik migliora gradualmente. contro la Samp non ci sarà, l’obiettivo è riportarlo in campo contro il Liverpool. Ieri sono rientrati ancora altri ...

Ancelotti pensa a Lozano e Llorente per l’attacco contro la Sampdoria : Ancelotti sta approfittando della sosta per valutare bene lo stato di salute della squadra e cercare nuove soluzioni tattiche che gli permettano di non ripete prestazioni come quella di Torino. contro la Sampdoria potrebbe esserci l’esordio di una strana coppia, Lozano-Llorente., secondo la Gazzetta dello Sort che garantirebbe rapidità, qualità e forza fisica. L’esterno messicano ha dimostrato anche durante gli impegni della Nazionale di ...

Chiariello : “Llorente non é passato inosservato - si è candidato a un posto da titolare contro la Sampdoria” : Umberto Chiariello, ha parlato di Fernando Llorente a Radio Punto Nuovo dove conduttore del programma: “E’ arrivato per ultimo, da svincolato all’ età di 34 anni. Nonostante si fosse allenato da solo, ha mostrato subito una condizione adeguata, Milik e Insigne sono fuori, il primo da oltre un mese, quindi il centravanti dovrebbe trovare subito spazio. Il Re Leone, guarda caso in questo periodo film record di incassi, indosserà ...

CorSport : Llorente in pole contro la Samp. Ritorno in serie A dopo 1483 giorni : Con ogni probabilità sarà Fernando Llorente a scendere in campo contro la Samp, il 14 settembre. Lo scrive il Corriere dello Sport. Milik, infatti, tornerà domani dalla Polonia ed è ancora in dubbio: non è probabile che recuperi per allora. Insigne è alle prese con il problema ai flessori della coscia destra. Mertens sarà impegnato con la nazionale belga e Lozano sarà negli States fino a giovedì. Llorente è pronto. Si è allenato tutta l’estate ...

CorSport : Llorente - possibile esordio contro la Samp : Ieri Fernando Llorente si è allenato per la prima volta con il Napoli. Con Milik ancora fuori e Insigne acciaccato lo spagnolo potrebbe avere una chance già contro la Sampdoria, scrive il Corriere dello Sport. Tra l’altro Mertens e Lozano sono impegnati con le rispettive nazionali, quindi è ancora più facile che la scelta di Ancelotti ricada sull’ultimo arrivato. Era un po’ che Llorente non si allenava in gruppo. Ha passato l’estate a lavorare ...

CorMez : Oggi incontro tra Giuntoli e l’intermediario di Llorente per chiudere l’affare : Icardi sembra convinto nell’idea di voler restare all’Inter, scrive il Corriere del Mezzogiorno. E così il Napoli procede spedito su Llorente. Oggi potrebbe essere il giorno giusto per chiudere la trattativa con l’ex Tottenham. Giuntoli incontrerà Frank Trimboli, intermediario della Base Soccer, che cura gli interessi dell’attaccante spagnolo. La visita di ieri all’Inter non era legata a questioni di mercato. Al ...

CorSport : Il Napoli rinvia l’incontro con gli agenti di Llorente : l’incontro in programma per oggi con gli agenti di Fernando Llorente è stato rimandato. Forse all’inizio della prossima settimana, scrive il Corriere dello Sport. Il Napoli aspetta anche di capire che intenzioni ha l’Inter. Sembra che i nerazzurri vogliano farsi avanti per lo spagnolo e il Napoli potrebbe anche scegliere di rinunciare. Anche considerando che po’ contare su Milik e Mertens come centravanti. L’accordo di massima con il ...

CorSport : Napoli - previsto per domani l’incontro con i manager di Llorente : Il Napoli non abbandona la pista Llorente. domani ci sarà l’incontro con il management del calciatore 34enne, scrive il Corriere dello Sport. Tante le squadre che lo corteggiano. Ieri le voci lo davano vicinissimo al Manchester United. Lo spagnolo è al suo ultimo contratto, ci arriva da parametro zero, ha la possibilità di spuntare l’ingaggio che preferisce. Gli sarebbe piaciuto un triennale a quattro milioni a stagione. Scrive il ...