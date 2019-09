Inter | cresce il rosso a bilancio | pesa l’esonero di Spalletti

Inter - cresce il rosso a bilancio : pesa Spalletti : Non solo ricavi in crescita per l’Inter nel bilancio 2018/19, sale anche il rosso legato ai costi per l’esonero di Luciano Spalletti e del suo staff. Il club nerazzurro ha superato per la prima volta quota 400 milioni di euro in ricavi: nella stagione 2018/19 il fatturato, comprese le plusvalenze, è stato pari a 415 […] L'articolo Inter, cresce il rosso a bilancio: pesa Spalletti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Inter-Lazio - Conte mostra i muscoli : “vittoria pesante - la mentalità cresce. Scudetto? Dico che…” : L’allenatore nerazzurro si gode il successo ottenuto sulla Lazio, che gli permette di difendere il primato in classifica davanti alla Juventus Serata speciale per Antonio Conte e per l‘Inter, che stende la Lazio e centra in quinto successo in altrettante partite, riportandosi in vetta alla classifica davanti alla Juventus. Massimo Paolone/LaPresse Una vittoria voluta e conquistata dagli uomini dell’allenatore nerazzurro, ...

Milan-Inter - cresce l’attesa per il derby : le indicazioni di Giampaolo ed il pronostico di Boban : “Innanzitutto è l’evento sportivo in sé che è importante e divertente. E così dev’essere, perché non si va in guerra, ma a giocare una partita di calcio”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, ai microfoni della Tv in vista del derby contro l’Inter. “Il Milan cercherà di fare la sua partita e fare il Milan. Ai ragazzi dico sempre che bisogna aver rispetto per tutti, sia ...