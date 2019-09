Pd : Rubino - 'tesSeramento solo online - 1 euro alle Ong' : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - "Il tesseramento del Pd siciliano si svolga esclusivamente online e con pagamento elettronico. Il Partito deve essere una casa di vetro, senza pacchetti di tessere e circoli dei deputati". Cosi Antonio Rubino, portavoce di NewDeal, l'associazione costituita insieme a F

Pd : Raciti e Rubino - ‘stop pacchetti voti - serve tesSeramento on line’ : Palermo, 21 set. (Adnkronos) - "serve un tesseramento trasparente, preferibilmente on line, per evitare i pacchetti di questo o quel deputato, di questa o quella corrente. Non ci interessa costruire pacchetti di voti da utilizzare al prossimo congresso, così come non ci interessa la battaglia tra le

Pd - Zingaretti : “Dal 23 settembre tesSeramento on line” : Roma, 20 set (Adnkronos) – – “Dal 23 settembre apriremo il tesseramento on line per dare la possibilità, a chi vuole, di dare una mano al nostro progetto”. Lo ha annunciato Nicola Zingaretti consegnando la tessera del Pd a Beatrice Lorenzin. “Questo è un atto che si inserisce in qualcosa che sta avvenendo in tutta Italia: migliaia di uomini e donne, ragazzi e ragazze, stanno cercando i Circoli per iscriversi al ...