Sardegna | stupefacenti per un milione di euro | arrestate sei persone

(Di giovedì 26 settembre 2019) Avevano organizzato un vero e proprio traffico di sostanze, in particolare cocaina e marijuana, che partiva dalla città di Nuoro, per poi rifornire i venditori di droga delle varie piazze di spaccio della città di Sassari. I carabinieri della Sezione operativa del Comando della Compagnia di Sassari, al termine dell’operazione definita “Officina”, hanno arrestato sei(volti conosciuti alle forze dell’ordine) e ne hanno denunciato altre quattro. I nomi dellecoinvolte non sono stati resi noti, questa mattina durante la conferenza stampa dei Carabinieri, perché “le indagini sono ancora in corso e potrebbero esserci ancora ulteriori sviluppi”, hanno assicurato gli investigatori dell’Arma. La droga, cinque chili di cocaina purissima e 40 chili di marijuana, se venduta nel mercato al dettaglio delle sostanzeavrebbe potuto fruttare più di un...