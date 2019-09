Concorsi MIT | MEF e IPZS | termine presentazione domande a ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico per l'assunzione di diverse unità di personale in funzione di architetto, ingegnere, capo di settore, dirigente, consulente, operatore museale e disegnatore meccanico, da inserire nei propri organismi sparsi sul territorio nazionale. Bandi di concorso aIl provveditorato interregionale alle OO.PP per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, per necessità di ufficio ha proclamato un interpello rivolto a profili tecnici, per l'assegnazione dell'incarico di collaudo statico, per stabilizzare e restaurare gli stabili A-B-C-D-E-F ed esterni della facoltà di economia università degli studi di L'Aquila. Le figure ricercate e le qualifiche professionali di accesso sono le seguenti: architetti e ingegneri in ...

