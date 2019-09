Arriva in sala “Appena un minuto” di Francesco Mandelli

Dopo il Reddito di cittadinanza Arriva il Salario minimo - la promessa di Nunzia Catalfo : Dopo il Reddito di cittadinanza , arriva il Salario minimo . Lo ha promesso la neo ministro del Lavoro Nunzia Catalfo . Si tratta di una misura che aiuterà i lavoratori che ad oggi percepiscono uno stipendio al di sotto della media mazionale. “Il decreto dignità sta dando i suoi frutti”, come dimostrano anche “i dati Istat sul mercato del lavoro che segnano una maggiore crescita dell’occupazione stabile”, dice. In ...

Di Marzio : Nella sala Var di Lamia-Panathinaikos Arriva il cibo a domicilio : Singolare episodio raccontato da Gianluca Di Marzio sul suo sito che propone un’immagine della sala Var durante la partita tra Lamia e Panathinaikos, valido per la prima giornata della Super League greca. La foto è particolare perché immortala la consegna di cibo a domicilio per rifocillare gli arbitri. Si trattava della partita in cui la tecnologia esordiva in Grecia e proprio nel momento in cui le telecamere hanno inquadrato la sala Var ...