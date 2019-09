La lettera di un malato di Sla, cattolico praticante, a Bergoglio: «Eutanasia o suicidio assistito non sono ...

Nel 2019 crollate le richieste di asilo - ma con il nuovo governo si temono nuovi sbarchi : Mauro Indelicato L'Eurostat certifica il crollo delle richieste di asilo in Italia, con uffici meno ingolfati nell'esaminare le domande: nel 2019, calo del 43% delle richieste, ma adesso si teme l'effetto portato dalla strategia sui migranti del nuovo governo Crolla il numero dei richiedenti asilo in Italia nell’ultimo anno: secondo gli ultimi dati di Eurostat infatti, la cifra complessiva di persone che chiedono protezione ...

Inter - la firma di Antonio Conte : la miglior difesa d'Europa - lo dicono i numeri : Un portiere di sicuro affidamento, tre centrali difensivi top e due terzini a tutta fascia: ecco quanto è bastato all'Inter per avere, fino ad ora, la migliore difesa d'Europa. Un solo gol subito (quello di Joao Pedro contro il Cagliari) e cinque vittorie su cinque gare di campionato finora disputat

Fabio Fazio torna in tv e racconta : “Sono stato aggredito per strada da un uomo incattivito. A mio figlio dicevano che rubo i soldi alla Rai” : Fabio Fazio sta per tornare. Non più su RaiUno ma su RaiDue, trasferimento deciso dopo numerose polemiche. E il conduttore ha deciso di rilasciare un’intervista a Repubblica, in attesa di debuttare nella seconda rete Rai, domenica 29: “Sono molto felice, non lo considero punitivo. Avrei potuto oppormi, ma non ha senso restare in un ambiente che ti considera un problema e non una risorsa”. Insomma, Fazio afferma di vedere in ...

Di Maio : “Senatrice M5s con Renzi? Ne parlerò col Pd - serve vincolo di mandato. E chiederò i 100mila euro di risarcimento a chi lascia” : “Una delle mie senatrici è passata a Renzi? Ne parlerò con il Pd, dobbiamo mettere fine a questo mercato delle vacche, sia dei parlamentari che passano ad altri gruppi, sia ai gruppi che ce li fanno entrare. E’ il momento di introdurre il vincolo di mandato”. Luigi Di Maio ha annunciato da New York, a margine dell’assemblea generale dell’Onu, che vuole mettere fine al “cambio di casacche” in parlamento. E ha aggiunto che ...

Idee e significati dei tatuaggi con i gatti : Il gatto è un animale elegante, anticonformista, libero e indipendente e sono tante le persone che decidono di imprimere sulla pelle l’amore per questo felino. I tatuaggi di gatti sono tra i più richiesti, non solo dagli appassionati ma anche da chi vuole lanciare un messaggio ben preciso. Vediamo alcuni esempi di tattoo con gatti da cui prendere ispirazione e scopriamone il significato. tatuaggi di gatti: simbologia nella storia Fin ...

Eurogames - seconda puntata del 26 settembre 2019 : anticipazioni : Prosegue la sfida tra nazioni europee, questa sera alle 21:30 circa su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento con Eurogames, condotto da Ilary Blasi e Alvin. A supervisionare sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati da Jury Chechi. La regia è affidata a Lele Biscussi.In Eurogames, tratto dal format di Giochi Senza Frontiere, si sfidano 6 nazioni europee composte da Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia (ognuna ...

Confronto Renzi-Salvini a Porta a porta il 15 ottobre - è ufficiale : Ora è ufficiale: il già annunciato Confronto televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini si terrà martedì 15 ottobre 2019, a porta a porta, in seconda serata su Rai1. Niente male il traino scelto dai due politici, visto che il duello andrà in onda al termine della partita Italia-Liechtenstein, gara valevole per la qualificazione al Campionato Europeo di calcio 2020. A comunicarlo è stata la Rai poco fa. Si tratterà del primo Confronto ...

Avanti un altro - Sara Croce è la nuova bonas (FOTO) : ...

Enzo Miccio : "Shopping Night non è politically correct - ma io forse sono diventato più buono" : Enzo Miccio e Carla Gozzi, una coppia di fatto. Da 15 anni non c'è stagione televisiva senza di loro. Quest'anno sono tornati all'interno della Rinascente per la sfida più glamour di sempre: Shopping Night, in onda ogni giovedì alle 21.10 su Real Time. "Benché faticoso, è sempre divertente lavorare in uno store di sette piani deserto con tre pazze che vanno in giro in cerca di abiti. Certo, è faticoso: io non ce la faccio più a registrare di ...

Nascondono a tutti la gravidanza - ragazzini di 13 e 16 anni gettano il loro bimbo nel fiume : La terribile tragedia in Spagna dove i due adolescenti hanno nascosto a tutti la gravidanza facendo nascere il piccolo in una piccola pensione locale. Il 16enne è stato sorpreso a gettare il neonato nel fiume ma ha rivelato che era già morto e che lo voleva seppellire ma quando ha visto che qualcuno lo stava osservando lo ha gettato nel fiume,Continua a leggere

“Che umiliazione…”. Raffaella Fico e la piccola Pia : “La peggiore che una donna possa subire” : Quel dolore fu tremendo per Raffaella Fico, che ci ha messo del tempo prima di superarlo e poter andare definitivamente avanti. La showgirl campana torna a parlare della figlia Pia al programma ‘Storie Italiane’ di Eleonora Daniele dell’ex fidanzato Mario Balotelli e si sofferma su un aspetto che le ha causato un fortissimo malcontento: “La vicenda del test del Dna penso sia stata la più grande umiliazione che una donna ...

Clima - Libero durissimo su Greta Thunberg : “I suoi allarmi privi di fondamento - le sue balle sono evidenti” : Da quando Greta Thunberg ha pronunciato il suo discorso sul Clima alle Nazioni Unite, le critiche intorno alla 16enne svedese diventata simbolo della lotta ai cambiamenti Climatici sono aumentate. Per molti, il discorso in cui parlava di “estinzione di massa”, di “gente che soffre, gente che muore” e di “interi ecosistemi che stanno collassando” è stato iconico e di grande ispirazione. Per molti altri, invece, le sue parole sono ancora una volta ...

Assomineraria e Elettricità Futura insieme per la transizione energetica : La transizione verso un’economia “low carbon”. Questo il tema al centro del Workshop organizzato da Assomineraria e Elettricità Futura oggi a Roma. Tutte le realtà industriali del comparto energetico sono già parte attiva della transizione, potendo contare su un patrimonio di esperienze virtuose già consolidato in Italia e nel mondo. Il presidente di Assomineraria Luigi Ciarrocchi nei suoi saluti introduttivi si è detto molto contento ...

Raffaele Marra - l'ex capo del personale in Campidoglio condannato a un anno e 4 mesi per abuso d'ufficio : Raffaele Marra, l?ex capo del personale in Campidoglio, accusato di abuso d?ufficio in relazione alla nomina del fratello Renato a capo della direzione Turismo del comune di Roma,...