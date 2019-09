Untitled Goose Game | un indie game geniale che ti fa sentire un’oca

Fonte : wired

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Quando fu annunciato nel 2017,catturò da subito l’attenzione di moltissimi giocatori. L’idea, del resto, è quel miscuglio di follia e genialità tale da non poter restare quanto meno incuriositi dinanzi a qualunque trailer del gioco, e questo senza neanche che abbiate necessariamente il desiderio di trasformarvi in un’oca. Già perchéaltro non è che un puzzleambientale, neanche particolarmente complesso, il cuiplay ci farà ripercorrere una giornata tipo di un’oca particolarmente dispettosa. Non un’oca antropomorfa, non un’oca spaziale di un altro pianeta, ma un’oca qualunque. Un’oca che, a quanto pare, non può fare a meno di dare fastidio alla piccola popolazione del paese che sta ai margini della sua “casa”. Sviluppato dal team di House House, originario di Melbourne e composto da sole ...

