Sì | c’è un oggetto interstellare a spasso per il nostro Sistema solare e si chiama

Fonte : wired

(Di mercoledì 25 settembre 2019) La prima immagine della prima cometa. La cometa è il centro bianco e luminoso (foto: Gemini Observatory/Nsf/Aura) Non ci sono più dubbi. La cometa C/2019 Q4 (Borisov), affacciatasi nei nostri cieli di agosto all’interno del– e attualmente vicina alla posizione apparente del Sole – è “in maniera inequivocabile” un, ovvero proveniente dall’esterno del. E per la precisione è il secondo, dopo l’esoasteroide Oumuamua. A confermarlo, oggi, sono gli esperti dell’Unione astronomica internazionale (Iau), attraverso una comunicazione ufficiale. Gli astronomi tenevano sott’occhio il corpo celeste da tempo, dalla sua prima osservazione da parte dell’astronomo amatoriale Gennady Borisov – da cui l’prende il nome – il 30 agosto 2019. La cometa si chiamerà ...

