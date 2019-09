Regalano i propri capelli per le donne che sfidano il cancro | a Bari donazioni da tutto

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Grazie a centinaia dil'associazione 'Un angelo per capello' è riuscita a donare 85 parrucche in un anno e mezzo alle pazienti che si sottopongono alla chemioterapia

