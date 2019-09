Formula 1 | Verstappen mette le mani avanti | “il circuito di Sochi non ci sorride

Formula 1 - Toto Wolff mastica amaro : “vi svelo perchè ci siamo fatti sfuggire Max Verstappen qualche anno fa” : Il team principal della Mercedes ha parlato di Max Verstappen, rivelando i motivi che non gli hanno permesso di ingaggiarlo in giovane età Max Verstappen ha ormai quasi raggiunto una certa maturità in Formula 1, gli errori degli anni passati sono solo un brutto ricordo, vista la continuità dimostrata dall’olandese in questa stagione. Photo4/LaPresse La Red Bull si gode dunque il proprio campioncino, mentre la Mercedes mastica amaro ...

Formula 1 – Verstappen applaude la strategia della Red Bull : “scelta del team perfetta - abbiamo superato Hamilton” : Max Verstappen si complimenta con il team Red Bull per la strategia utilizzata in gara: le scelte giuste hanno permesso all’olandese di mettersi davanti a Lewis Hamilton Subito dietro la doppietta Ferrari, inaspettata alla vigilia del weekend di Singapore, si piazza Max Verstappen che estromette dal podio Lewis Hamilton, favorito della vigilia. Il pilota della Red Bull, ai microfoni di Motorsport, si complimenta con il team per la ...

Formula 1 – Hamilton allunga in testa - Leclerc aggancia Verstappen : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Singapore : Il pilota britannico chiude davanti a Bottas e porta a 65 il suo vantaggio in classifica, in terza posizione appaiati Leclerc e Verstappen Lewis Hamilton continua ad avvicinarsi al sesto titolo mondiale, il pilota britannico chiude quarto il Gran Premio di Singapore ma allunga sul proprio compagno di squadra, distante ben 65 punti in classifica. Al terzo posto Leclerc appaia Verstappen grazie al secondo posto di oggi, mentre Vettel ...

Formula 1 – Vettel non sta nella pelle - Leclerc leggermente deluso e Verstappen contento : le parole dei top-3 dopo il Gp di Singapore : Le parole dei primi tre classificati nel Gran Premio di Singapore nel parco chiuso, animi contrastanti tra Vettel e Leclerc La doppietta in casa Ferrari mancava da due anni, dal Gran Premio d’Ungheria del 2017, un digiuno concluso oggi a Singapore da Vettel e Leclerc, riusciti a chiudere davanti a tutti la gara asiatica. Lapresse Un successo voluto e conquistato da Sebastian Vettel, che non saliva sul gradino più alto del podio da ...

Formula 1 – Verstappen deluso dalle sue qualifiche a Singapore : “se sono sorpreso dalle Ferrari? Ecco la verità” : Max Verstappen non nasconde la sua delusione dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gp di Singapore sono andate in scena questo pomeriggio le qualifiche del Gp di Singapore: la Ferrari festeggia ancora una volta, per la terza pole consecutiva di Charles Leclerc, che si è lasciato alle spalle Hamilton e Vettel. Solo quarto invece Max Verstappen che non è riuscito a stare al passo dei suoi rivali per lottare per le migliori ...

Formula 1 – Verstappen sincero : “a Singapore la qualifica conta al 95% sul risultato finale” : Max Verstappen chiude al secondo posto le FP2 di Singapore e commenta senza peli sulla lingua: le qualifiche di domani avranno un grande impatto sull’esito della gara Hamilton è risultato quasi imprendibile nelle FP2 di Singapore, ma Max Verstappen ha avuto buone sensazioni nella seconda sessione di prove libere corsa sul circuito asiatico. Il pilota olandese si è preso la seocnda posizione ed ha sottolineato come le qualifiche ...

Formula 1 – Hamilton imprendibile a Singapore! Verstappen davanti a Vettel : Leclerc lontano ma… [TEMPI] : Lewis Hamilton firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore: alla sue spalle Verstappen e Vettel. Sesto Leclerc, veloce nel long run La prima giornata di prove libere del Gp di Singapore si conclude, come di consueto, con la seconda sessione nella quale i piloti hanno affinato il proprio feeling con il circuito asiatico. Lewis Hamilton si è dimostrato subito velocissimo, prendendosi il miglior tempo ...

Formula 1 – Terminate le FP1 a Singapore : Verstappen alza la voce a Marina Bay - Vettel e le Mercedes inseguono [TEMPI] : Il pilota della Red Bull davanti a tutti nella prima sessione di libere a Singapore, alle sue spalle si piazzano Vettel e le due Mercedes di Hamilton e Bottas Si chiude nel segno della Red Bull la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore, Max Verstappen fa segnare il miglior tempo fermando il crono sull’1:40.259. Lapresse Una prestazione convincente quella dell’olandese, abile a mettersi alle spalle la ...

Formula 1 - Jos Verstappen e il suo rapporto con il figlio Max : “non arriveremo mai al punto di litigare” : Il padre del pilota della Red Bull ha sottolineato che difficilmente il rapporto si raffredderà con il figlio per colpa della Formula 1 Jos Verstappen ama seguire da vicino le imprese del figlio Max, sempre più protagonista del Mondiale di Formula 1. L’olandese è terzo nella classifica piloti davanti ai due piloti della Ferrari, a conferma di un’ottima stagione al volante della Red Bull. photo4/Lapresse Il padre non lo molla un ...

Formula 1 - Max Verstappen mastica amaro : “senza penalità mi sarei giocato un posto sul podio” : Il pilota olandese ha commentato l’esito del Gran Premio di Monza, concluso con l’ottavo posto a causa della penalità per la sostituzione del motore mastica amaro Max Verstappen al termine del Gran Premio di Monza, chiuso all’ottavo posto a causa della penalità inflittagli per la sostituzione del motore. photo4/Lapresse Una sanzione che ha condizionato la gara dell’olandese, certo che avrebbe lottato con i migliori ...

Formula 1 – L’ammirazione per Valentino Rossi e l’idea di un futuro in Ferrari - Verstappen ammette : “io e Leclerc insieme? Non saremmo come Nico e Lewis” : Max Verstappen sincero a Monza: dall’idea di un futuro in rosso insieme a Leclerc all’ammirazione per Valentino Rossi Il weekend di Monza ha regalato finora tanto spettacolo, ma anche qualche polemica, viste le qualifiche di ieri. Al Gp d’Italia, partirà da dietro Max Verstappen, che partirà ultimo perchè ha deciso di usare la quarta power unit. Nonostante ciò, l’olandese della Red Bull è fiducioso e ottimista e si ...

Formula 1 – Hamilton applaude Verstappen sui social - Lewis commenta il suo post contro Rosberg : “l’ho fatto perchè…” : Hamilton contro Rosberg: il britannico della Mercedes spiega il suo post social nel quale si è schierato dalla parte di Verstappen Secondo posto per Lewis Hamilton, ieri, nelle qualifiche del Gp d’Italia. Il britannico della Mercedes è riuscito a piazzarsi alle spalle di Leclerc, a Monza, nonostante il caos in Q3 in pista. Al termine delle qualifiche, in tanti però sono stati curiosi di chiedere ad Hamilton, anzichè un commento su ...

Formula 1 – Tutti contro Rosberg - Hamilton dalla parte di Verstappen : il messaggio social è pungente [FOTO] : Max Verstappen riceve l’appoggio di Lewis Hamilton: il commento social del britannico della Mercedes dopo l’attacco dell’olandese a Rosberg Mentre i piloti ed i tifosi attendono di scoprire con ansia cosa decideranno i commissari dopo le qualifiche del Gp d’Italia, c’è chi se la ride per delle velenose frecciatine che stanno volando sui social. Dopo il duro attacco di Max Verstappen nei confronti di Nico ...

Formula 1 – Verstappen spara a zero su Rosberg : “non ha carisma e non trova lavoro! Se avesse voluto guadagnare di più…” : Max Verstappen non le manda a dire a Nico Rosberg: che attacco del giovane olandese della Red Bull all’ex campione del mondo di Formula 1 Non scorre buon sangue tra Verstappen e Rosberg: l’ex pilota tedesco, la settimana scorsa aveva criticato l’aggressività del giovane olandese alla partenza del Gp del Belgio ed il pilota della Red Bull sembra non aver apprezzato. photo4/Lapresse “Credo che Nico sia il nuovo ...