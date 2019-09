Concorso assistente sociale | sanitario e contabile | scadenza settembre - ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Abbiamo selezionato tre nuovi concorsi pubblici per il ruolo di. I bandi, confino al 21prossimo sono stati emanati: dal Comune di Cabras (), dall'Azienda Sanitaria Locale CN2 () e dal Comune di Udine (istruttore amministrativo). Bando di selezione per unIl Comune di Cabras, in provincia di Oristano ha indetto una selezione pubblica, per comparazione di curricula e colloquio, per un istruttore direttivoa tempo determinato. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di almeno di seguenti titoli di studio: Laurea triennale appartenente alla classe 6 Scienze del Servizioo alla classe L39 Servizio; Diploma di Laurea dell’ordinamento previgente in Servizio; Oppure, laurea in Programmazione e ...

ItalyinCuba : ??????????Pubblicato un nuovo bando di concorso per l'assunzione di un impiegato a contratto da adibire ai servizi di as… - nimspages : non so che cazzo studiare per il concorso di assistente amministrativo non lo so non lo so -