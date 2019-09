Fonte : repubblica

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Applicata la riforma Madia per 9 casi su 19 sottoposti a procedimento disciplinare per il presidioero di Molfetta e per 18 persone su 32 casi sottoposti a procedimento disciplinare per

raspa90 : RT @repubblica: Assenteismo, l'Asl di Bari licenzia 27 medici e infermieri degli ospedali di Monopoli e Molfetta - anza_antonio : repubblicait: Assenteismo, l'Asl di Bari licenzia 27 medici e infermieri degli ospedali di Monopoli e Molfetta [agg… - FromMario1 : Assenteismo, l'Asl di Bari licenzia 27 medici e infermieri degli ospedali di Monopoli e Molfetta -