Xbox One | i 10 migliori giochi di sempre | da provare assolutamente

I controller PS4 e Xbox One possono essere utilizzati per giocare i titoli su iOS : Grazie all'arrivo di iOS 13, potrete fare affidamento sui controller PS4 e Xbox One sui vostri iPhone o iPad.Quando Apple ha rivelato un rinnovato impegno nei confronti dei giochi in precedenza quest'anno, la società annunciò che iOS avrebbe consentito presto alla maggior parte dei controller Bluetooth di funzionare con i giochi iOS.Questa funzione era disponibile da tempo nella versione beta di iOS 13 e ora è live per tutti. E da ora si possono ...

Tastiera gaming Xbox One : le migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi aiuteremo a trovare la miglior Tastiera gaming Xbox One perfetta per voi. Vi proporremo la nostra selezione dei migliori modelli disponibili attualmente in commercio. Sono tanti i gamer che preferiscono leggi di più...

La serie Narcos di Netflix diventa videogioco : trailer e uscita su PS4 - Xbox One - PC e Switch : Narcos non è solo una delle serie TV più apprezzate presenti nel catalogo Netflix, ma con il tempo è riuscita ad imporsi come un vero e proprio cult del piccolo schermo. Non così eclatante come Game of Thrones di HBO, intendiamoci, ma comunque capace di ispirare alcuni sviluppatori per realizzare un videogioco dedicato. Proprio come accaduto allo show ispirato a Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R. R. Martin! Sì perché, i ragazzi ...

Xbox a Milan Games Week 2019 : adrenalina - azione e grandi titoli per tutti i giocatori : Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno Xbox conferma la sua presenza alla Milan Games Week 2019, l’evento italiano più atteso dagli appassionati dei videogiochi, che si terrà a Rho Fiera Milano dal 27 al 29 settembre. A pochi giorni dall’evento, Microsoft svela la lineup imperdibile di titoli che saranno giocabili presso lo stand, situato all’interno del Padiglione 12 della fiera: ...

Truck Driver ha ingranato la marcia ed è ora disponibile per PlayStation®4 e Xbox One : Un’esperienza di guida di camion per console senza eguali è giunta su PS4™ e Xbox One. A partire da oggi ogni giocatore potrà scendere in strada al volante di un camion grazie all’esperienza di guida di Truck Driver. Il gioco è ora disponibile per PlayStation®4 e Xbox One. Truck Driver supporta l’uso del volante ed è stato ottimizzato per PS4™Pro e Xbox One X. Salta a ...

The Surge 2 : confermato il supporto per PlayStation 4 Pro e Xbox One X : The Surge 2 è quasi tra noi, quindi preparatevi a fare a pezzi con brutale eleganza chiunque vi si piazzi davanti, in vista dell’uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC, il 24 settembre. Deck13 e Focus Home Interactive sono lieti di annunciare che The Surge 2 supporterà una risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro e su Xbox One X. Potrete ammirare la meravigliosamente grottesca fusione tra uomo e macchina in tutto il suo ...

Borderlands 3 : gli utenti segnalano uno spyware keylogger su PC e problemi di surriscaldamento su Xbox One X : Come avrete visto, il lancio di Borderlands 3 non è stato dei migliori, con moltissime segnalazioni di problemi tecnici su PC. Ora, sembra che il gioco abbia qualche problema anche su console, su Xbox One X per la precisione.Innanzitutto, alcuni cracker che hanno provato a violare Denuvo su PC hanno segnalato la presenza di uno spyware keylogger che registrerebbe ogni parola digitata sulla tastiera. In realtà, non esiste alcuna conferma al ...

Alan Wake Remaster in arrivo su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch? : Alan Wake potrebbe ricevere una versione Remaster molto presto, secondo una nuova voce che si sta diffondendo in rete nelle ultime ore. I rumor provengono da un video dello YouTuber Doctre81 e ha acquisito una certa popolarità sui forum di ResetEra.Tutto si basa su una pagina LinkedIn di un membro dello staff di Virtuos, che afferma di essere al lavoro su un "remake" di un gioco di avventura "3A". Virtuos ha già una storia di collaborazione con ...

Il nuovo trailer di Dragon Ball Z Kakarot cavalca verso l’uscita su PS4 e Xbox One : Si chiama Dragon Ball Z Kakarot il nuovo feticcio di tutti i fan di Goku e delle gesta dei Saiyan. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta del nuovo videogame dedicato alla longeva saga creata dal mangaka Akira Toriyama, sviluppato dai ragazzi di CyberConnect2 sotto l'occhio vigile del publisher giapponese Bandai Namco. Il team di sviluppo ha intenzione di trascinare tutti gli appassionati in una avventura actionRPG in cui vestire i panni di ...

Il controller Xbox One Fortnite Special Edition è ora disponibile : Alcuni di voi ricorderanno la Speciale edizione di Xbox One a tema Fortnite introdotta da Microsoft questa estate. Il bundle includeva una console viola accanto a un controller wireless viola scuro. Se non avete acquistato l'edizione perché possedete già una console, Microsoft ha alcune buone notizie per voi: il controller è ora disponibile per l'acquisto singolarmente.Il controller wireless Xbox Fortnite Special Edition è esattamente quello che ...

Gears 5 : una prodezza tecnica che stabilisce un nuovo standard per Xbox One - analisi tecnica : Gears of War 4 ha sancito un punto di svolta per il classico franchise di Microsoft con il nuovo studio, The Coalition, che ha preso le redini dello sviluppo. Al suo debutto, nel 2016, si è rivelato un capitolo meraviglioso per quanto fermamente ancorato al passato. Gears 5, invece, è riuscito a stupirci sotto praticamente ogni punto di vista. Siamo di fronte, infatti, ad una nuova, ambiziosa interpretazione della serie che porta il suo gameplay ...

Borderlands 3 : per Digital Foundry il comparto tecnico non convince sia su PS4 Pro che su Xbox One X : Gli esperti di Digital Foundry hanno analizzato le versioni PS4 Pro e Xbox One X di Borderlands 3 e a quanto pare neppure sulle console "premium" di Sony e Microsoft l'ultima fatica di Gearbox riesce a regalare un'esperienza perfetta.Le versioni PS4 Pro e Xbox One X permettono ai giocatori di scegliere tra due modalità grafiche differenti: la Performance Mode con risoluzione a 1080p e 60fps, e la Resolution Mode con risoluzione a 1800p e ...

Borderlands 3 è arrivato : è tempo di scatenare il caos su PS4 - Xbox One e PC : Gearbox Software e 2K annunciano il lancio di Borderlands 3, previsto per il 13 settembre 2019, per PlayStation 4, Xbox One e PC. Borderlands 3 è un'esilarante storia intergalattica, piena di personaggi colorati, nemici epici, boss da combattere e letteralmente goziliardi di armi. In un nuovo gameplay trailer rilasciato oggi, Gearbox e 2K mostrano in tutto il suo splendore l'irriverente caos del gioco."Negli scorsi anni il team di Gearbox ...

Gears 5 ha dato una forte spinta alla diffusione di Xbox Game Pass : Gears 5 è disponibile solo da qualche tempo e sembra proprio che la sua uscita abbia fatto molto bene alle vendite di Xbox Games Pass, servizio in abbonamento di Microsoft che consente di avere accesso ad una vasta libreria di titoli.La notizia arriva dal famoso analista Daniel Ahmad (Niko Partners) che tramite un post su Twitter ha annunciato che l'uscita della nuova esclusiva Microsoft si è rivelata un colpaccio, e che ha contribuito ad ...