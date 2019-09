Sara | un avvocato musulmano a Bologna | Il velo? È stata una mia scelta

Omicidio Sarah Scazzi : «Sabrina Misseri è innocente». L’avvocato Franco Coppi confessa il suo tormento : «In carcere da innocente da oltre dieci anni» : «Sabrina Misseri è l’angoscia della mia vita. La notte mi capita ancora di pensare a questa sciagurata e a sua madre». Lo dice in un’intervista al ‘Fogliò l’avvocato Franco Coppi, difensore di Sabrina Misseri e della madre Cosima, entrambe in carcere con una condanna all’ergastolo per l’Omicidio di Sarah Scazzi. «Ho la certezza assoluta della loro innocenza – dice Coppi – sarei pronto a giocarmi ...