Sampdoria | Daspo ad un tifoso per aver mimato l’aereo di Superga

(Di martedì 24 settembre 2019) Nella gara tra Sampdoria e Torino valida per il campionato di Serie A si è verificato un brutto episodio, la partita si è conclusa sul punteggio di 1-0. Nel dettaglio è stato identificato dalla Digos grazie alle telecamere un tifoso della Sampdoria che dalla gradinata Nord ha mimato in direzione della tifoseria del Torino un aeroplano con chiaro riferimento alla tragedia di Superga del 4 maggio del 1949, schianto dove morì l'intera squadra, nei confronti del tifoso anche un Daspo di due anni. Il 35enne non ha precedenti penali e non farebbe parte della tifoseria organizzata. Un gesto da condannare e che è stato giustamente punito.

