Pomeriggio Cinque | Erica Piamonte attaccata da Giorgia | “È grezza”

Erica Piamonte a “Pomeriggio Cinque” : “Taylor Mega mi tradiva con Giorgia” : “Io e Taylor questa estate abbiamo passato un sacco di tempo insieme: abbiamo fatto tante vacanze, dormivamo nella stessa stanza e facevamo tutto il resto”. A parlare a “Pomeriggio Cinque” è Erica Piamonte, ex concorrente del “Grande Fratello 16” che racconta di aver saputo proprio dal programma del tradimento di Taylor Mega con l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Giorgia Caldarulo. Spiegando ...

Pomeriggio Cinque - Carmen Di Pietro Caccia Il Figlio Fuori di Casa! : Carmen Di Pietro ha scelto la linea dura per il Figlio Alessandro: se non vuole diventare un bamboccione dovrà andare a vivere da solo. Ecco la testimonianza shock in diretta a Pomeriggio 5! Pomeriggio Cinque, Carmen Di Pietro è stata la grande protagonista della nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk show pomeridiano di Canale 5. La showgirl nel salotto di Barbara d’Urso è praticamente di casa e qui ha sempre raccontato le sue pene ...

Pomeriggio Cinque - d’Urso a un’opinionista : “Sei una cre*ina!” : Guendalina Tavassi a Pomeriggio 5 sulla gaffe commessa: “Non è colpa mia” Guendalina Tavassi, in questi giorni, ha fatto molto discutere sui social per aver sbagliato il giorno dell’inizio scolastico di suo figlio, portandolo a scuola inutilmente. Una news che non è passata inosservata agli occhi attenti di Barbara d’Urso, la quale oggi l’ha voluta in collegamento da Roma per parlare di tutta questa faccenda. ...

Barbara D’Urso confessa a Pomeriggio Cinque : «Sono anni che non ho una vita sessuale» : Barbara D’Urso fa una confessione importante a Pomeriggio Cinque. «Sono anni che non ho una vita sessuale», ha detto la conduttrice, che la scorsa estate aveva smentito un flirt estivo con Filippo Nardi. Insomma, la vacanza estiva era tra amici, niente fidanzati. Anzi, «Filippo era già legato alla sua fidanzata, giovanissima», ha spiegato. E poi ha ribadito: «Sono anni che non ho una vita sessuale».

Barbara D’Urso infastidita a Pomeriggio Cinque : “Siete impazziti?” : Barbara D’Urso si arrabbia a Pomeriggio Cinque e bacchetta Roger Garth Puntata difficile quella di oggi di Pomeriggio Cinque: Barbara D’Urso si è arrabbiata e ha bacchettato in diretta Roger Garth e Roberta Beta, ex concorrente della prima edizione classica del Grande Fratello. L’attore, doppiatore, modello e opinionista ricorrente nel salotto di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, è stato rimproverato dopo aver avuto un ...

Ascolti TV | Mercoledì 11 settembre 2019. Harry Quebert chiude al 12.5%. Gli Ultimi saranno Ultimi 11.1% - Baywatch 9.9% - Chi l’ha Visto? 9.4%. ViD (15.9%) vs Pomeriggio Cinque (15.2%-17%) : La Verità sul caso Harry Quebert - Patrick Dempsey Su Rai1 Gli Ultimi saranno Ultimi ha conquistato 2.374.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Canale 5 La Verità sul caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.330.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone ha interessato 1.187.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Baywatch ha catturato l’attenzione di 2.075.000 spettatori (9.9%). Su Rai3 ...

Pomeriggio Cinque : Giovanni Ciacci stronca Valentina Vignali : Giovanni Ciacci boccia Valentina Vignali a Pomeriggio 5: “Una cafonata!” A Pomeriggio Cinque sono arrivati gli influencer! Barbara d’Urso, nel talk dedicato alla cronaca rosa, ha invitato alcuni dei più famosi influencer del web, mostrando in studio ciò che sono soliti fare su Instagram. Tra gli ospiti, ovviamente, non poteva mancare Valentina Vignali, ex concorrente del Grande Fratello 16 e nota sportiva. In onda, come ...

Taylor Mega dopo lo scoop a Pomeriggio Cinque confessa : “Ho paura” : Pomeriggio 5: la confessione inaspettata di Taylor Mega dopo la diretta Taylor Mega, dopo la sua ospitata alla nuova edizione di Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso, si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul suo profilo social. La bionda influencer, come svelato da Riccardo Signoretti negli studi di Cologno, ha iniziato una conoscenza con una persona che da qualche tempo le sta facendo battere il cuore. Questa novità, forse, insieme ad ...

Ascolti TV | Martedì 10 settembre 2019. Mister Felicità 12.71% - Harry Quebert 12.03%. Floris parte a razzo (9.84%) - floppa Il Supplente sul Nove (1.52%). Nel pomeriggio sale La7 - calano Vid e Pomeriggio Cinque (che rimane leader) : Harry Quebert Nella serata di ieri, Martedì 10 settembre 2019, su Rai1 Mister Felicità ha conquistato 2.649.000 spettatori pari al 12.71% di share. Su Canale 5 La Verità sul Caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.209.000 spettatori pari al 12.03% di share. Su Rai2 Una Notte al Museo ha interessato 929.000 spettatori pari al 4.37% di share. Su Italia 1 Attacco al Potere 2 ha intrattenuto 2.015.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 Carta ...

Martina Nasoni - La Confessione a Pomeriggio Cinque! : La vincitrice del Grande Fratello 16, Martina Nasoni, è tornata a trovare Barbara D’Urso per parlare della sua delicata salute ma anche dell’amore. Ecco le sue parole durante la diretta a Pomeriggio 5! Nella seconda puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha invitato una delle sue preferite. In studio è arrivata Martina Nasoni, la ragazza che ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello condotto proprio da Barbara D’urso. La ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D'Urso e il rifiuto a Paola Caruso : "Cerco di essere uguale con tutti" : Qualche settimana fa Paola Caruso aveva chiesto a Barbara D'Urso di essere la madrina di suo figlio Michelino. Tuttavia la presentatrice di Pomeriggi Cinque è stata costretta a declinare la richiesta e, proprio nel corso della prima puntata della nuova stagione di ieri - lunedì 9 settembre - ha spie