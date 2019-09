Link compare in Overwatch | ma è solo un tributo di alcuni fan

Fonte : eurogamer

(Di martedì 24 settembre 2019) Durante l'ultimo Nintendo Direct avvenuto ad inizio di questo mese, Blizzard ha annunciato cheapproderà anche sulla console ibrida Nintendo Switch. Dopo la rivelazione sono stati molti i fan che hanno sperato di vedere l'iconico eroe di The Legend of Zelda,, all'interno dello sparatutto di Blizzard.Ebbene, dato che la società non ha annunciato ulteriori dettagli, un gruppo di artisti hanno unito le loro forze ricreandoin perfetto stile, con tanto di video che mostra le sue abilità principali. Lo YouTuber Etienne ha pubblicato il filmato proprio come se fosse una presentazione reale di questo personaggio.Gli artisti che hanno partecipato a questa creazione sono Jeremy Vitry, Aaron Walker, Stéphan Vidélo, Philemon Belhomme e l'artista VFX Etienne Pov: quest'ultimo ha trasformato l'arte in una fantastica animazione. Di seguito potete visionare il breve ...

