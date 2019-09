Boldrini | la paladina dei diritti di donne e rifugiati che passa da Leu al Pd

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 24 settembre 2019) Terza donna a ricoprire lo scranno più alto di Montecitorio, nel corso del suo mandatoha tra l’altro istituito l'intergruppo delle deputate per la parità di genere e abolito i vitalizi per gli ex parlamentari condannati per reati gravi. Nelle elezioni 2018 era tornata alla Camera con Liberi e Uguali

