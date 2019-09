Fonte : motorinolimits

(Di lunedì 23 settembre 2019) Having enjoyed his rookie season in the, inAlvaromakes the switch from the ARUBA.IT Racing-Ducati to the all-new factoryteam, supported by HRC. The 34-year-old has taken an unprecedented 15 wins in 2019 but inconsistent form has landed him 91 points behind four-time WorldSBK champion, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team … L'articoloHRC nelMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

gcMC4E : RT @BarbaraPremoli: WSBK: Bautista alla Honda HRC nel 2020 - BarbaraPremoli : WSBK: Bautista alla Honda HRC nel 2020 - MotoriNoLimits : WSBK: Bautista alla Honda HRC nel 2020 -