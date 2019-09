Vende le figlie per le nozze | arrestato grazie al Codice rosso

Pisa - picchia le figlie - le umilia e le Vende in cambio di denaro : arrestato papà orco : È stata eseguita la prima ordinanza di custodia cautelare in carcere in carcere per il reato di induzione al matrimonio, previsto dal cosiddetto Codice Rosso: un uomo bosniaco di etnia rom è stato arrestato a Pisa dalla Polizia per aver picchiato, maltrattato e segregato le due figlie, una delle quali poco più che maggiorenne, che frequentavano fidanzati diversi da quelli a cui lui stesso le aveva vendute in cambio di denaro.Continua a leggere