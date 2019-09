Roma | ritrova il cellulare rubato grazie al geolocalizzatore

Roma - macabro ritrovamento durante i lavori davanti alla metro Piramide. Affiora uno scheletro intatto : Uno scheletro è stato trovato durante degli scavi per alcuni lavori davanti la fermata metro Piramide a Roma. Lo scheletro, pressoché intatto, è stato trovato alla profondità di un metro. Del ritrovamento, avvenuta nella mattinata di venerdì davanti agli occhi di passanti e passeggeri, è stata interessata la Soprintendenza archeologica di Roma L'articolo Roma, macabro ritrovamento durante i lavori davanti alla metro Piramide. Affiora uno ...

Pozzuoli - ritrovati in mare reperti Romani. VIDEO : Con queste immagini, vi portiamo sui fondali dello specchio di mare antistante Pozzuoli, dove un noto sub professionista in pensione, Mario Rosiello, ha rinvenuto una testa di marmo, con doppia faccia, e le gambe di una statua in granito. "I reperti - ha detto il sub - si trovavano a 3 metri di profondità e a 15 metri di distanza dalla scogliera". Anche Cicerone tra i clienti della celebre bottega d'arte Già nel 1972, proprio in queste ...

Roma - 89enne scomparsa sei giorni fa : ritrovato il corpo senza vita a Ponte di Nona : C'è purtroppo un epilogo drammatico sul caso di Amina De Amicis, la signora di 89 anni che era scomparsa il 13 settembre scorso a Roma. Infatti, ieri mattina 19 settembre, il corpo senza vita della donna è stato ritrovato in via don Primo Mazzolari, precisamente in un burrone ricoperto di sterpaglie. La zona è abbastanza frequentata, in quanto di fronte al luogo in cui è stata trovata la vittima c'è un noto centro commerciale. Erano circa le ...

Diretta/ Roma-Sassuolo - risultato finale 4-2 - : i giallorossi ritrovano la vittoria : Diretta Roma Sassuolo streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata della Serie A.

Da Sassari a Roma minacciando suicidio : ritrovata donna scomparsa : Roma – Ieri pomeriggio e’ stata ritrovata indenne una cinquantaseienne di Sassari scomparsa il 3 settembre. La donna affetta da sindrome depressiva con tendenze suicide si trovava presso una struttura di Olbia. Si’ e’ allontanata volontariamente per arrivare a Roma. Giunta nella Capitale ha telefonato il 112 dicendo di volersi suicidare. Sono subito partite le ricerche da parte della Centrale operativa e territoriale dei ...

Scomparso in Brasile - Luca Romania è stato ritrovato carbonizzato : È Luca Romania, 41 anni, bolzanino, l'italiano trovato carbonizzato lo scorso 25 agosto nel comune di Simäes Filho, nella regione metropolitana di Salvador, in Brasile. Luca, da 17 anni residente in Brasile, dove era sposato con una cittadina di Bahia, era Scomparso lo scorso 24 agosto, un giorno prima del ritrovamento del corpo.Continua a leggere

Roma. Busto in marmo di guerriero Dace ritrovato nello scavo di via Alessandrina : Il Busto con ogni probabilità appartiene ad una delle circa 60-70 statue di guerrieri Daci che decoravano l’attico del Foro