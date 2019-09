‘On the Wall’ | un tour di 12 opere nella street art di Certosa

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Genova, 23 set. (AdnKronos) – “Siamo orgogliosi come E-Distribuzione di partecipare, dare un contributo alla rinascita di questo quartiere. La rinascita naturalmente avverrà con la creazione del nuovo ponte ma la rinascita avverrà anche con quello spirito e la gioia che il murales che abbiamo realizzato lungo il Polcevera rappresenta. E l’artista olandese Zedz che lo ha realizzato ha contribuito a ridare un po’ di gioia a questo quartiere”. Lo ha detto all’Adnkronos Enrico Bottone, responsabile area Nord-Ovest di E-Distribuzione, a Genova a margine dell’evento conclusivo di ‘On The Wall’, progetto promosso dal comune in collaborazione con l’associazione culturale Linkinart, per riqualificare il quartiere di, la zona della città più colpita dal disastro del ponte Morandi.Tra le vie del quartiere dal 14 luglio al 14 ...

SHO_PR : Benicio del Toro on the purple carpet #Emmys #EscapeAtDannemora - astro_luca : Strutture naturali e artificiali si alternano sulla costa degli Emirati, creando complessi giochi di correnti. Nat… - Asabob20 : Un’altra buona prestazione stasera davanti ai nostri tifosi! Ora concentrati per la #UCL ???? #ForzaInter… -