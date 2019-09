Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019)stasera e domani, per due concerti al Forum di Assago. Le date delle tappe in Italia sono quelle del 23 e del 24; glisono disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita abituali. Per quanto riguarda i prezzi, si va dai 69 euro per un posto nell'anello C con possibilità visibilità ridotta ai 230 euro per un posto nel settore del Pit, l'area più vicina al palco, con posto in piedi non numerato. Le canzoni inripercorrono l'intero repertorio diBublè passando attraverso i successi rilasciati nel corso della sua carriera. La setlist qui sotto potrebbe subire variazioni nella tappa odierna della tournée An Evening with. Uno spettacolo intenso, 114 concerti in tutto il mondo dopo il rilascio dell'album Love, dello scorso anno. Iper i concerti in ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Michael Bublé a Milano, 23 e 24 settembre: scaletta e ultimi biglietti per il doppio concerto in Italia - OptiMagazine : Michael Bublé a Milano, 23 e 24 settembre: scaletta e ultimi biglietti per il doppio concerto in Italia… - _yvanx : Addio Giusy Ferreri, Baby K, Benji & Fede, Fred De Palma... adesso tocca a Michael Bublé e Mariah Carey. #23Settembre #InAutunnoCon -