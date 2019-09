Ex occupanti Cardinal Capranica scendono in piazza | vere vittime sono i bambini

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma – Protesta dei Movimenti per il diritto all’abitare davanti all’assessorato alla Casa di Roma, in via della Moletta 85. A scendere ingli exdella scuola Don Calabria in via, i quali a distanza di due mesi reclamano ancora una soluzione abitativa. “Oggi siamo qui per chiedere una soluzione sia al dipartimento sia all’assessorato alla Casa. È una situazione gravissima, devono darci una risposta per le tante famiglie, per i” ha raccontato uno degliuna quarantina le persone riunite, molti anche degli stabili in via Caravaggio e via Antonio Tempesta, i quali, secondo la lista stilata dalla Prefettura a luglio, saranno i prossimi ad essere sgomberati. Attendono un incontro con il Comune, e in prima linea vi è la questione dei minori: “costretti ogni giorno a ore di pullman per andare da una parte all’altra della città”, ...

