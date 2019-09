“Mi vuoi sposare?” Ma muore prima e non riesce a sentire la risposta

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 22 settembre 2019) Un momento di romanticismo che è diventato tragedia: si è tuffato nell’oceano per chiedere alla propria ragazza di sposarlo, ma non è più riemerso. E’ la tragica storia di Steven Weber, uomo della Louisiana, negli Stati Uniti. Steven era in vacanza con la fidanzata Kenesha Antoine in Tanzania. I due alloggiavano in una cabina di legno con una struttura parzialmente sommersa, che permetteva loro di affacciarsi sotto il mare. L’uomo aveva raggiunto a nuoto la finestra della camera con la proposta scritta su un foglio e l’anello, ma non è più riuscito a tornare indietro. Steven aveva pensato a tutto: si era tuffato indossando pinne e boccaglio, con l’anello di fidanzamento e la proposta scritta su un foglio ricoperto da una pellicola. “Non riesco a trattenere il respiro abbastanza a lungo da dirti tutto ciò che amo di te. Ma … Tutto ciò che amo di te, lo amo ogni giorno di più!”, aveva ...

bunny_def : Allora dimmi che mi vuoi male...... Non puoi mettermi Guren e Jaebeom insieme.....io muoro - andreaconcetti : @ciombei @bravimabasta Oh, ma cosa vuoi? Mi hai segnalato. Basta! - maxcomper : @iostoconlecapre 'Che vuoi che sia!? È come risalire in bicicletta!', mi dicevo... E invece. -