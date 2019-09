Liverani | «Inaccettabile che Tachtsidis perda un contrasto con Zielinski»

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2019) Per me non è accettabile che uno dei giocatori più rappresentativi,una centrocampo con. Poi loro sono stati fortunati sul rimpallo. Il rigore era ineccepibile, la ripetizione no. Abbiamo giocato contro una squadra che quattro giorni fa ha vinto contro il Liverpool. Sulla gestione tecnica mi aspettavo che fossimo più avanti. Babacar fuori? Tutti ci serviranno. Lavoriamo tutta la settimana, scriviamo, lavagne. Poi bisogna memorizzare il lavoro e questo fa parte della crescita. Bisogna sapere che Fabian va sul sinistro, questa è la differenza che fanno i dettagli. Contro giocatori di grandissima qualità, non puoi permetterti il minimo errore. «Dopo Torino non eravamo il Real Madrid e oggi non siamo da buttare. In Serie A bisogna fare sempre prestazioni complete». «Inter e Napoli sono due squadre forti, con qualità differenti. L’Inter ha ...

