“La Regina Elisabetta conosceva tutte le canzoni degli Wham e volle conoscerli” | la

Brexit - la regina ha firmato : è in vigore la legge anti-no deal. Lascia Bercow - lo speaker dei Comuni : “La linea di Johnson è distruttiva” : La legge che punta a evitare al Regno Unito un’uscita senza accordo dall’Ue è in vigore. Approvato in Parlamento la scorsa settimana, il testo promossa dal fronte contrario alla linea di Boris Johnson sulla Brexit è stato firmato oggi dalla regina Elisabetta e ha completato così il suo iter. Il provvedimento mira a imporre al primo ministro la richiesta di un rinvio dell’uscita del Regno Unito dall’Ue oltre il 31 ottobre in caso di ...

“La Regina Madre un’accanita bevitrice di gin - Harry e Meghan? Irrilevanti” : l’attacco di Nigel Farage contro la Famiglia Reale : Nigel Farage se la prende con la Famiglia Reale e lo fa senza usare mezzi termini. Il leader del Brexit party si è scatenato ad una conferenza di conservatori a Sydney, in Australia, in quello che il Guardian definisce un “discorso incendiario“. Nel mirino sono finiti la defunta Regina Madre, da lui definita come una “bevitrice di gin sovrappeso e fumatrice accanita”, ma anche il principe Carlo e il figlio minore Harry ...