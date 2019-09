Mourinho | il retroscena | “Vi svelo perché lasciai l’Inter dopo il triplete”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Per i tifosi dell’Inter è praticamente una divinità fatta persona, in carne ed ossa. Joséè odiato da tanti, per il suo modo di essere, ma ha anche tantissimi estimatori, specie per le città in cui ha allenato. In casa nerazzurra ha fatto la storia, lasciando un ricordo indelebile nel calcio recente con la conquista del Triplete nel 2010. Del Triplete, e delle scelte successive, l’allenatore portoghese ha parlato ai microfoni di Live Score, svelando anche un: “La notte del Bernabeu? Potrei ancora piangere, è stato un mix di tante cose. Abbiamo vinto tutto, in 10 giorni abbiamo fatto nostra la Coppa Italia, il Campionato e infine la Champions League: 3 gare in 10 giorni e in 10 giorni abbiamo fatto il Triplete. Il club inseguiva la Champions da 50 anni”. “L’addio? E’ stata una scelta mia quella di lasciare l’Inter, ...

