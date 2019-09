Il suono che emoziona va in Borsa | Rcf Group pronto alla quotazione

Per indovinare il PIN dello smartphone basta ascoltare il suono delle dita quando toccano lo schermo : Non farsi osservare quando si digita il PIN è un buon inizio per tutelare la propria sicurezza. Ma se un hacker intuisse la password origliando il rumore che fanno le vostre dita quando lo digitano? È una prospettiva preoccupante, messa in luce da un gruppo di ricercatori dell’Università di Cambridge in Inghilterra e dell’Università di Linköping in Svezia. Nel documento pubblicato su ArXiv descrivono una tecnica basata ...