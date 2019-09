Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) di Paolo Bagnoli Nel giudizio di tutti, con il nuovo, l’Italia volta pagina. L’autogol della Lega che, per salviniana bramosia di onnipotenza, ha fatto come i pifferi di montagna i quali, andati per suonare, furono invece suonati, ha sventato il rischio di una deriva pericolosa. Oggi non è più aluna forza razzista e antieuropea cui, nelprecedente, i 5Stelle hanno fatto da stampella lasciandole spazi mediatici e politici sterminati. Il presidente del Consiglio, subentrato a se stesso, nei trascorsi 14 mesi si è raffigurato in Parlamento come una specie di “strumento cieco di occhiuta rapina”, sfogando la propria rabbia quando il vecchio partner dise ne era andato. Un comportamento non bello; Giuseppe Conte continua a essere un personaggio misterioso che gioca una sua propria partita con fine solo se stesso. Nel discorso fattoCamere per la ...

TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Governo, il baratro è ormai alle spalle. Ora ci aspetta un salto nel buio? - ilfattoblog : Governo, il baratro è ormai alle spalle. Ora ci aspetta un salto nel buio? -